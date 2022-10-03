Москва, 3 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможности применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, руководители регионов могут высказывать собственное мнение, однако эмоции не должны брать верх. Он отметил, что глава Чечни внёс большой вклад в проведение спецоперации.

«Даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров считает, что в ходе спецоперации нужны более кардинальные меры.