Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Дочерняя компания швейцарской корпорации Liebherr — фирма «Либхерр–Русланд» — по решению суда лишилась земельного участка с пятью зданиями на юге Санкт-Петербурга, где проходит первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Это следует из опубликованного 3 октября решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Цитата публикации вице-губернатора Максима Соколова в «ВКонтакте» Строительство Витебской развязки

Участок попал в зону строительства Витебской развязки — первого этапа строительства ШМСД. Теперь Смольный, согласно действующему законодательству, обязан выплатить компании компенсацию — стоимость земельного участка площадью 7,6 тыс. кв. метров и пяти нежилых зданий, а также убытки и упущенную выгоду.

«Возмещение за изымаемые объекты недвижимости в соответствии с отчетом от 03 декабря 2020 года составляет 150 480 427 рублей, однако в соответствии с заключением судебной экспертизы от 3 августа 2022 года, подготовленным Акционерным обществом «Региональное управление оценки», составляет 165 700 000 рублей», — говорится в решении суда.

Также суд обязал комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт- Петербурга в пользу ООО «Либхерр-Русланд» выплатить 120 тыс. рублей судебных расходов по оплате экспертизы.

Напомним, Витебская развязка станет первым этапом реализации проекта Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая свяжет несколько районов города и выведет транспорт на восток, в сторону Ленобласти и федеральной трассы «Кола».