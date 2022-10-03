Томск, 3 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Томске жители 104 многоквартирных домов остаются без отопления, несмотря на официальный старт отопительного сезона с середины сентября. 3 октября губернатор Владимир Мазур поручил своему заместителю Николаю Руппелю взять ситуацию под личный контроль.

Kuzpress.ru Без отопления

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, жителям остающихся без тепла домов обещали подать отопление в течение десяти дней. По словам Руппеля, глава региона жёстко раскритиковал ресурсоснабжающую организацию за срыв сроков.

«Мы переводим эту работу в ручной режим: каждый день коммунальщики должны подавать тепло не менее чем в 20-30 домов, чтобы до конца этой недели в областном центре не было ни одного многоквартирника, где бы отсутствовало отопление. О результатах буду ежедневно сообщать губернатору», — добавил он.

Как отмечается, каждый остающийся без отопления дом требует точечного подхода. Замгубернатора также поручил профильному департаменту области, властям города и ресурсоснабжающей организации «проанализировать причины срыва сроков начала отопительного сезона и принять конкретные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, срывом сроков начала отопительного сезона в Томске заинтересовали сотрудники СКР и прокуратуры.