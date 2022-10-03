Барнаул, 3 октября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», ООО «Алтайские колбасы», намерено добиться оптимизации процесса производства полукопченых колбас. Итоги трехмесячной работы подвели представители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Алтайского края.

gizypl Колбаса

На данном этапе сотрудники предприятия совместно с экспертами РЦК провели детальную диагностику выбранного процесса с целью выявления точек роста выработки, снижения времени протекания процесса и снижения незавершённого производства в потоке, по итогам которой зафиксировали ряд проблем, мешающих процессу быть более эффективным, а также разработали план мероприятий по их решению.

«На текущий момент мы проанализировали пилотный поток, выбрали самый проблемных участок, а также разработали планы мероприятий по их улучшению, к реализации которых мы уже приступили. Работа с экспертами РЦК показала дополнительные точки роста производительности на предприятии, которые позволят нам время протекания процесса и незавершённое производство снизить на 16% и 4,3% соответственно, выработку увеличить на 10,4%, а также снизить на 3% расстояния перемещения материалов в потоке», — отметил руководитель проектаВладислав Третьяков.

Перед данным этапом члены рабочей группы ООО «Алтайские колбасы» прошли ряд специализированных обучений по инструментам бережливого производства и реализации проектов улучшений.

Так, 18 мая по 23 июня 2022 года для специалистов и руководства компании ООО «Алтайские колбасы» было проведено обучение по ряду программ бережливого производства: Основы бережливого производства, 5С на производстве, Производственный анализ, Реализация проектов по улучшению, а также стратегическая сессия по декомпозиции целей и эффективному инфоцентру. Кроме того, сотрудники предприятия отучились на «Фабрике процессов», побывали на «модельном предприятии» УК «АЗПИ» — и все это с активным и непосредственным участием директора.

«Должен заметить, что такая отдача и заинтересованность руководителя компании уже является половиной успеха реализации проекта. Впереди у команды «Алтайских колбас» активная фаза реализации проекта, хочется пожелать им такого же азарта и неугасаемого духа, как и во время обучений» — отмечал ранее руководитель проекта РЦККонстантин Трегуб.

Через три месяца планируется подведение итогов по оптимизации пилотного проекта. В последующие 2,5 года сотрудники предприятия приступят к самостоятельному тиражированию полученного опыта по всем производственным потокам предприятия с сопровождением РЦК.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Компании — участники проекта получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.

На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы. Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний.

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