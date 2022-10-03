Таллин, 3 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум.

Евро

Сильными сторонами эстонской пенсионной системы являются устойчивость и надежность — пожилым людям гарантировано получение необходимого прожиточного минимума, а рост пенсий привязан к показателям инфляции.

Об этом в блоге Центра мониторинга развития Эстонии сообщили профессор Таллинского университета Лаури Леппик и эксперты центра Магнус Пийритс и Йоханна Валлисту.

Надежность системы укрепляет и юридическая гарантия сохранности пенсионных вкладов, считают они.

Слабым местом является неадекватность пенсий нынешнему уровню жизни и потребностей. Согласно анализу, пенсионная система Эстонии должна заняться повышением минимальной пенсии и установлением возрастного предела для накопленных пенсионных активов.

Во втором квартале 2022 года средняя пенсия по старости в Эстонии достигла 600 евро, что составляет 35,4% от средней брутто-зарплаты и 41,7% от нетто-зарплаты.

Наиболее высоким коэффициент замещения брутто-пенсии была в третьем квартале 2009 года, когда она составляла 40,5%. К сожалению, добавляют авторы исследования, даже в перспективе ближайших 40 лет не представляется возможным, что пенсионная система способна будет предложить более высокие коэффициенты замещения в соответствии с темпами экономического развития.