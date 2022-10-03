Петропавловск-Камчатский, 3 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. На Камчатке практически завершилась частичная мобилизация резервистов для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Задание, полученное от Минобороны, выполнено, заявил на оперативном совещании 3 октября губернатор края Владимир Солодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Самая главная задача — это обеспечить соблюдение прав и всей необходимой предписанной процедуры в рамках проведения мобилизационных мероприятий, обеспечить наших граждан Камчатского края всем необходимым в дополнении к тому обеспечению, которое предоставляет Министерство обороны в рамках снабжения Вооружённых сил», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в Якутии продолжается. В Восточном военном округе опровергли информацию о том, что набор резервистов из республики завершён.