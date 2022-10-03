Донецк, 3 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования подвергли обстрелам Кировский и Киевский районы Донецка, а также Макеевку. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 12:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, уточняется, что в 12:30 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и в 12:40 — пять снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередная команда добровольцев и граждан, призванных в рамках частичной мобилизации из Дагестана, была отправлена на подготовку по своим военно-учетным специальностям в учебные центры Минобороны России.