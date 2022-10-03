Москва, 3 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Отечественные банкоматы с функцией рециркуляции наличных, разработанные московской корпорацией, начнут устанавливать в коммерческих банках. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский, передает корреспондент ИА REGNUM.

CEphoto, Uwe Aranas Банкоматы

По его словам, в середине сентября 2022 года столичная корпорация выиграла конкурс одного из крупных российских банков на поставку банкоматов в течение двух лет. Устройства с функцией рециркуляции наличных будут работать на российском программном обеспечении партнеров столичной компании. Он также добавил, что предприятие может производить до 25 тыс. данных банкоматов в год, вследствие чего банковские и другие финансовые учреждения получат возможность снизить зависимость от иностранных поставщиков и переоборудовать свой парк аппаратов самообслуживания с учетом инструкций и требований Центрального банка и правительства Российской Федерации, а также улучшить качество и скорость обслуживания клиентов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, еще 1 марта 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в российской экономике главным направлением деятельности должно стать импортозамещение.