Москва, 3 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО и наблюдают за ситуацией. Об этом сегодня, 3 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, в Кремле видели разную реакцию из НАТО — есть страны, поддерживающие такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его. В любом случае все ссылаются на правило о консенсусе.

«Поэтому Москва очень внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на территории б. УССР», — пояснил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все члены Североатлантического альянса (НАТО) обсудят заявку киевского режима на ускоренное принятие в его состав.

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