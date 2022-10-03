Анкара, , 12:53 — REGNUM Авиакомпания «Турецкие авиалинии» возобновит полёты в Афганистан в марте следующего года, запустив два авиарейса: в Кабул и Мазари-Шариф. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Самолет турецких авиалиний Andy Mitchell

Турецкие авиалинии летают в Афганистан уже более десяти лет, первый рейс авиакомпании в Кабул был совершён в июле 2011 года, и до прихода к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рейсы по этому маршруту совершались непрерывно до августа 2021 года.

Согласно сообщению сайта «Турецких авиалиний», первый рейс авиакомпании из Кабула запланирован на 26 марта, в Кабул — на 27 марта.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан в августе 2021 года, полёты иностранных авиакомпаний в Афганистан были прекращены, но за прошедший год возобновились рейсы между Афганистаном и рядом стран, включая Иран, Пакистан, ОАЭ, Россию и Катар.

Напомним, правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько месяцев назад подписало контракт с эмиратской компанией на контроль и досмотр пассажиров в международных аэропортах Афганистана.