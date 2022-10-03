Владивосток, , 12:52 — REGNUM В Приморье диабетику выдали военную форму и отправили в казарму вместо медицинской комиссии, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Инсулин Денис Абрамов, ИА REGNUM

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«Мужчина пришёл в военкомат со справкой о том, что у него сахарный диабет 1 типа. Ему сказали, что направят на медкомиссию для подтверждения диагноза, но по факту вручили форму и определили в казарму.

Родственники обивали пороги воинской части, где их заверяли — отпустят сегодня-завтра, без отправки в госпиталь с направлением на ВВК. И даже к вечеру сказали собирать вещи, но потом обнаружилось, что он уже приписан к части, и выпустить его не могут.

После обращения к нам, на четвертый день пребывания в роте, инсулинозависимого мужчину все-таки положили в госпиталь. Мы не отпустим эту историю на произвол судьбы», — рассказали активисты Народного фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке мобилизовали практически слепого мужчину.