Москва, 3 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Москва надеется на скорейшую нормальзацию ситуации в Буркина-Фасо, сообщил 3 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы хотели бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась, обеспечить полный порядок в стране и как можно быстрее вернуть в рамки легитимности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве сотрудничать с новым режимом Буркина-Фасо.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября группа военных совершила в Буркина-Фасо государственный переворот и отстранила от власти президента Поля-Анри Сандаого Дамибу.

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