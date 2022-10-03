Рига, 3 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Политические партии и силы, которые рассчитывали на голоса русских избирателей, в новый парламент Латвии не прошли. Главред портала Baltnews Андрей Стариков так на своем Telegram-канале прокомментировал итоги прошедших выборов.

«Партии, окормляющие русский электорат, с треском пролетели. Русские, наконец, отказали в поддержке тем, кто предавал их интересы годами», — отметил он.

Так, по его словам, лидер прежних рейтингов поддержки русского электората партия «Согласие» «вкусила плоды своей компрадорской политики». Именно ее лидеры заняли прозападную позицию в конфликте на территории б. УССР и отстранились от защиты как советских военных памятников от сноса, так и защиты прав своего электората на фоне бесчисленных новых законов, принятых за последние месяцы и направленных против русского языка, образования и самой общины.

По мнению Старикова, другая оппозиционная партия «Русский союз Латвии» пожала плоды своих полумер: «Недостаточно однозначны, недостаточно решительны: закамуфлированный пацифизмом страх и малодушие партии в деле защиты Памятника (мемориальный комплекс Освободителям Риги — прим. ИА REGNUM) сделали свое — голосов не хватило».

Стариков добавил, что «русский избиратель не пришел. Не пришел, потому что не нашел среди политических предложений свое».

«Ему предлагали объявить России войну, ему предлагали отменить Россию, ему предлагали забыть о России и спрятать голову в песок. Но никто не предложил поддержать Россию, русских и их сегодняшнюю борьбу за право оставаться собою», — добавил он.

Поэтому результаты выборов можно понять и так, что русские Латвии проголосовали за Россию: «Тысячи русских Латвии однозначны в своем выборе — они за Россию. Они смелее, чем партийные функционеры, желающие говорить от их имени. Их позиция просто отсутствует в публичной латвийской политике».

Стариков был категоричен в своей итоговой оценке: «Для них — это были чужие выборы. Таких русских туда не звали. Русские — не пришли. Итог прост. В Латвии есть наши люди, в Латвии нет наших политиков».