Казань, 3 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Уроженца города Саратова задержали в Москве по подозрению в совершении серии мошенничеств. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Сотрудники полиции Казани принимали участие в задержании 33-летнего подозреваемого. В апреле 2022 года мужчина разместил в интернете объявление о продаже автозапчастей. На предложение откликнулись 27 автовладельцев со всей страны. Покупатели оплатили товар, но посылок не дождались. Общий материальный ущерб оценивается в полмиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159. УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленник сознался и признал вину.

Напомним, жительницу Самары обвиняют в Татарии в серии интернет-мошенничеств. Ее жертвами стали 17 жителей разных регионов России. Общий размер ущерба превысил 900 тыс. рублей.

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