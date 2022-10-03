Москва, 3 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Позиция коллективного Запада в ситуации с «Северными потоками» истерическая, у Москвы нет понимания, на какое международное сотрудничество в восстановлении ниток газопроводов можно рассчитывать. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 3 октября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Российский вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что технически восстановить повреждённые газопроводы можно, для этого нужны соответствующие средства и время. Песков подтвердил, что понимание возможности восстановления есть.

«Не понятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая такую истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны», — сказал Песков.

Он добавил, что неясен «размер бедствия». Необходимо обследовать районы повреждений и выяснить, «что там на дне».

Читайте также: Новак подтвердил возможность отремонтировать «Северные потоки»