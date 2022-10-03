Оренбург, , 12:52 — REGNUM В Оренбургской области вручение повесток по мобилизации прошло без ошибок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 3 октября главный военком региона Дмитрий Килеев.

Частичная мобилизация администрация Бузулука

«Ошибочно врученных повесток нет. Аннулированы две повестки, врученные законно», — отметил он. В частности, студента-очника призвали 24 сентября до подписания и опубликования Указа президента России «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации». После опубликования Указа мобилизация в отношении молодого человека прекращена. Специалиста ИТ призвали, так как не было подтверждающих документов о его работе в сфере информационных технологий. После предоставления необходимых документов оренбуржца отправили из войсковой части домой.

По данным военкома, первые отправки мобилизованных оренбуржцев состоялись 23 сентября из всех муниципальных образований области. »Информация о количестве резервистов является информацией ограниченного пользования», — подчеркнул Дмитрий Килеев.

Напомним, о частичной мобилизации в России объявили 21 сентября.