Москва, , 12:48 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) просит главу Минцифры Максута Шадаева обеспечить мобилизованных граждан бесплатной сотовой связью, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Ярослав Нилов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Необходимо обеспечить возможность связи призванных на военную службу с родственниками посредством звонков и смс-сообщений», — следует из письма на имя главы Минфицры.

Связь с семьёй — то, чем необходимо обеспечить мобилизуемых и во время подготовки, и в период службы; и связь эта должна быть бесплатной, убежден парламентарий.