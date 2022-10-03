Сухум, , 12:48 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о начале осеннего призыва в армию. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба главы государства.

Флаг Абхазии

«Призваны граждане Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 330 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тем же указом были уволены военнослужащие, чей срок военной службы завершился. Правительству страны и местным властям поручено выполнить необходимые мероприятия по призыву и увольнению в запас военнослужащих.

Стоит отметить, что, согласно открытым источникам, в 2020 году численность абхазской армии составляла до 2,2 тыс. человек. Население республики — около 250 тыс. человек.