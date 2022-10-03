Черкесск, , 12:46 — REGNUM В Карачаево-Черкесии открыт ещё один медицинский колледж. Он создан на базе одного из средних профессиональных учебных заведений в селе Первомайское Малокарачаевского района. В 2023/2023 учебном году на первый курс коллежа поступили 125 студентов, выбравших специальность, связанную с медициной.

«В настоящее время идёт перепрофилирование учебного заведения. На специальности, по которым мы обучали, а именно — экономика и бухгалтерский учёт, правоведение, мы уже не будем набирать студентов. И в этом году набрали именно по медицинским направлениям», — цитирует директора медколледжа в селе Первомайском Ахмата Гочияева РИА «Карачаево-Черкесия».

По словам руководителя учебной организации, новый медколледж стал филиалом медицинского колледжа в столице республики, а ранее в селе Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии был открыт филиал «МОКСУ имени М. М. Абрекова» по направлениям сестринское дело и фармация.