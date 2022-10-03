Джакарта, , 12:46 — REGNUM По меньшей мере 32 ребенка погибли в результате смертельной давки на футбольном стадионе в Маланге (Индонезия), сообщил AFP представитель министерства по делам женщин и детей.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Согласно последним данным, которые у нас есть, из 125 умерших человек 32 — дети, самый младший из которых — ребенок в возрасте двух или трех лет», — заявил индонезийский представитель министерства по делам женщин и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Восточной Явы Хофифа Индар Параванса заявила, что семьи человек, погибших в результате трагедии на футбольном стадионе в Маланге, получат компенсацию.

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