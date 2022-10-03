Стокгольм, 3 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В 2022 году лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал шведский биолог Сванте Паабо. Об этом 3 октября объявили в нобелевском комитете.

Scarc.library.oregonstate.edu Нобелевская медаль

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Высокой награды он удостоился за изучение древних людей.

Напомним, в прошлом году премию в области физиологии и медицины получили исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на Нобелевскую премию по медицине было представлено более 800 номинаций.