Якутск, 3 октября 2022, 12:49 — REGNUM Эксперт сравнил массовый выезд из России людей, которые могут быть призваны для участия в спецоперации, с выпуском пара через приоткрытую крышку. Такое мнение высказал политолог Виталий Обедин 3 октября в своём телеграм-канале.
Читайте также: Протестный элемент удаляет из России сам себя — политолог
Так он объяснил то, что государство никак не препятствует «отправке сухопутного парохода философов».
При этом Виталий Обедин назвал чувствительным для экономики отъезд такого количества граждан, фактически рабочих рук.
Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Обедин также считает, что для страны, в которой 146 млн человек населения, отъезд 200-300 тыс. человек некритичен.