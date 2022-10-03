Якутск, 3 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Эксперт сравнил массовый выезд из России людей, которые могут быть призваны для участия в спецоперации, с выпуском пара через приоткрытую крышку. Такое мнение высказал политолог Виталий Обедин 3 октября в своём телеграм-канале.

Астраханская область портал органов власти Очередь из желающих выехать из страны на границе с Казахстаном

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Так он объяснил то, что государство никак не препятствует «отправке сухопутного парохода философов».

«Это как выпуск пара через приоткрытую крышку. Иначе все вспенится и конфорку зальёт», — уверен политолог.

При этом Виталий Обедин назвал чувствительным для экономики отъезд такого количества граждан, фактически рабочих рук.

«Но пережить можно. Замещаться будем где мигрантами, где женщинами, где переобучением безработных, а кроме того уехавшие побросали кучу ништяков — вплоть до целых бизнесов, которые сейчас можно будет отжимать, почти не встречая сопротивления», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Обедин также считает, что для страны, в которой 146 млн человек населения, отъезд 200-300 тыс. человек некритичен.