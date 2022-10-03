Москва, 3 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Жители Чечни в ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР действуют героически и эффективно. Об этом 3 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал журналистам, что глава Чечни Рамзан Кадыров вносит большой вклад в проведение специальной военной операции. При этом жители Чечни действуют в ходе неё «героически и эффективно», отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах отправить в зону спецоперации несовершеннолетних сыновей — Адама, Эли и Ахмата.