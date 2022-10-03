Москва, , 12:44 — REGNUM Российские власти будут советоваться по вопросам о границах Херсонской и Запорожской областей с жителями этих регионов. Об этом 3 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хотя частично прояснение наступило, скажу менее юридическим языком. ЛНР и ДНР в границах 2014 года. Херсонская и Запорожская области — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

«Это и есть сейчас однозначный ответ — мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профильный комитет Совфеда по госстроительству признал соответствующими Конституции договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и рекомендовал их к ратификации верхней палатой парламента.