Исламабад, , 12:44 — REGNUM ООН предупреждает, что около 5,7 миллионов пакистанцев, переживших наводнение, столкнутся с серьезным продовольственным кризисом в ближайшие три месяца, в то время как в стране растет число погибших в результате стихийного бедствия.

Пакистан Utenriksdepartementet UD

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана сообщило, что в результате наводнений, вызванных аномально сильными муссонными дождями, погибли 1695 человек, 33 миллиона пострадали, более 2 миллионов домов повреждены, а сотни тысяч человек вынуждены жить в палатках и импровизированных жилищах.

В понедельник 3 октября управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило в соцсети, что оно и его партнеры расширили масштабы ликвидации последствий стихийного бедствия и доставили помощь 1,6 миллионам человек, непосредственно пострадавших от наводнения.

При этом в своем последнем докладе от 1 октября управление заявило, что ожидает ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в Пакистане, и сообщило, что 5,7 миллионам человек в пострадавших от наводнений районах угрожает продовольственный кризис в период с сентября по ноябрь.

Еще до наводнений, по данным Всемирной организации здравоохранения, 16% населения страны жили в условиях умеренной или серьезной нехватки продовольствия.

Однако правительство Пакистана настаивает на том, что непосредственной опасности для снабжения продовольствием граждан нет, поскольку запасов пшеницы достаточно, чтобы продержаться до следующего урожая, и что правительство продолжает импорт продовольствия.

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