Москва, 3 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Законопроект о поддержке мобилизованных внесен в Госдуму в новой редакции, сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Duma.gov.ru Нина Останина

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, авторы отозвали законопроект, которым предлагалось установить всем мобилизованным единовременную выплату в 300 тыс. рублей, освободить на период службы от оплаты процентов по кредитам и ипотеке, предоставить компенсацию расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ в размере 50%.

После дискуссии парламентарии от КПРФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента новый законопроект.

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«В него добавлены еще несколько мер поддержки граждан, которые были мобилизованы на военную службу», — уточнила Останина.

В частности, в новой редакции предлагаются ежемесячные выплаты тем, кто имеет на воспитании детей до трех лет — ежемесячное пособие составит 6 тыс. рублей.

Добавлено также положение, согласно которому беременные жены мобилизованных будут иметь право на ежемесячное пособие в размере 14 тыс. рублей.

«Все меры поддержки мобилизованных граждан, которые содержались в отозванном законопроекте, сохранены», — заверила Останина.

В частности, сохранены нормы о том, что проживающие с мобилизованными члены семей освобождаются от оплаты коммунальных услуг, взносов за капитальный ремонт, компенсация в 50% по страховым взносам ОСАГО, освобождение от оплаты государственных и муниципальных детских садов.

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