Москва, , 12:43 — REGNUM Нет сомнений, что в отношении России будут вводиться новые ограничения и новые незаконные санкции со стороны Запада, это длительный процесс. Об этом сегодня, 3 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

При этом он отметил, что к некоторым странам при введении санкций приходит понимание, что они «стреляют себе в ногу», и это может длиться до бесконечности.

«Все санкции бумерангом возвращаются в энергетический кризис, инфляцию, голод. Это обоюдоострое оружие», — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все ответные меры РФ на антироссийские санкции стран Запада будут выверенными.

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