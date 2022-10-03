Осло, , 12:41 — REGNUM Норвегия развернула военнослужащих на своих крупных нефте- и газоперерабатывающих предприятиях после происшествия на трубопроводах «Северный поток», сообщает 3 сентября Reuters.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

В ночь на 26 сентября стало известно о падении давления на одной из двух ниток «Северного потока — 2». По информации компании-оператора Nord Stream 2 AG заявили, что ЧП произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм.

Позднее эксперты заявили о том, что причиной инцидента могла стать диверсия.

Правительство Норвегии приняло решение повысить уровень обеспечения безопасности нефтегазовой инфраструктуры на берегу и на континентальном шельфе.