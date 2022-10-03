Москва, 3 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Появление в Европе новых блоков не будет способствовать стабильности, предсказуемости и разрядке текущей напряжённости. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 3 октября журналистам, комментируя сообщения о планах Парижа и Лондона объединиться для противостояния РФ и Китаю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Создание новых блоков, безусловно, не будет способствовать стабильности и предсказуемости, и разрядке той напряжённой ситуации, в которой мы сейчас живём. Это в любом случае», — сказал Песков.

Ранее Reuters сообщило о намерении президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс объединить в новый блок страны, которые хотят противостоять России и Китаю. Среди предполагаемых участников блока — страны, претендующие на присоединение к ЕС.

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