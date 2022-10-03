Сеул, , 12:42 — REGNUM Граждане Южной Кореи не пострадали во время беспорядков после футбольного матча в Индонезии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Посольство Южной Кореи в Индонезии после контактов с южнокорейскими общинами подтвердило, что среди жертв инцидента на футбольном поле граждан Южной Кореи нет», — сообщили в южнокорейском МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, в городе Маланг в Восточной Яве проживают около 200 граждан Южной Кореи.

В результате беспорядков после футбольного матча в Индонезии погибли не менее 170 человек.

Читайте также: В беспорядках после футбольного матча в Индонезии погибли более 120 человек