Рига, 3 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум.

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Сразу на двух избирательных участках в столице Латвии были зафиксированы серьезные технические проблемы, а сам подсчет голосов избирателей был остановлен. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Так, в 89-й средней школе Риги комиссия семь раз пыталась отсканировать заново бюллетени, и каждый раз это нужно было сделать дважды — чтобы удостовериться, что количество бюллетеней совпадает. Все семь попыток по разным причинам были неудачными, отметили в ЦИК.

Для сканирования бюллетеней в восьмой раз пришлось дожидаться IT-специалистов.

Похожий сбой произошел на 37-м избирательном участке, здесь также был остановлен процесс подсчета голосов. Лишь после вмешательства технического персонала, обслуживающего инфотехнологические решения на парламентских выборах в Латвии, проблему удалось решить.