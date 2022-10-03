Екатеринбург, 3 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров в Свердловской области возросла до 77 гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

В регионе продолжают действовать пять природных пожаров на общей площади 77,2 гектара. Три пожара на общей площади 71,8 гектара огнеборцам удалось локализовать за прошедшие выходные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября площадь природных пожаров в регионе сократилась до 20 гектаров. С возгоранием торфа в Сысертском городском округе боролись 89 человек.