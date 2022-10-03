Кемерово, , 12:39 — REGNUM Из Кемеровской области в выходные дни в учебные центры отправилась пятая группа мобилизованных. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Мобилизованные кузбассовцы Правительство Кузбасса

«Ситуация изменилась. Если раньше вы уходили на специальную военную операцию, то теперь вы уходите защищать Россию, потому что в составе нашей страны появилось четыре новых региона — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области», — сказал в напутственном слове губернатор региона Сергей Цивилёв.

Он пообещал приехать в центр обучения и проверить ход военной подготовки и снабжения.

Ранее ИА REGNUMсообщило, что всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплатят по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт, начиная с 16 сентября.