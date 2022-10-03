Якутск, , 12:42 — REGNUM Для страны, в которой 146 млн человек населения, отъезд 200-300 тыс. человек некритичен. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал 3 октября политолог Виталий Обедин. Он считает, что власти может быть выгодно то, что теперь эти люди будут обустраиваться на новом месте и не станут создавать негативные вибрации в информационном пространстве. Даже если такие попытки будут предприняты, они будут выглядеть неубедительно на фоне иммиграции граждан, которые покинули Россию, опасаясь мобилизации.

Пробка в сторону границы с Казахстаном Пресс-служба правительства Астраханской области

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«С точки зрения военного ресурса — наоборот все хорошо складывается. Бежит преимущественно городская интеллигенция, которая не особо пригодна для несения полевой службы и в то же время морально очень неустойчива. Такая будет только подрывать итак не самый высокий боевой дух частей, созданных в рамках мобилизации, а еще чего хуже — может стать проводником антиправительственных идей, как это было с большевиками в русской армии в Первую мировую», — отметил политолог.

По его мнению, для участия в спецоперации больше подходят молодые люди из глубинки.

Как сообщало ИА REGNUM, из России в другие страны массово уезжают те, кто всегда был недоволен властью в стране, но никак не выражал свою позицию до тех пор, пока его не трогали, также отметил Виталий Обедин.