Протестный элемент удаляет из России сам себя — политолог
Якутск, 3 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Для страны, в которой 146 млн человек населения, отъезд 200-300 тыс. человек некритичен. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал 3 октября политолог Виталий Обедин. Он считает, что власти может быть выгодно то, что теперь эти люди будут обустраиваться на новом месте и не станут создавать негативные вибрации в информационном пространстве. Даже если такие попытки будут предприняты, они будут выглядеть неубедительно на фоне иммиграции граждан, которые покинули Россию, опасаясь мобилизации.
Читайте также: Меньшее зло — эксперт о беспрепятственном выезде уклонистов из России
По его мнению, для участия в спецоперации больше подходят молодые люди из глубинки.
Как сообщало ИА REGNUM, из России в другие страны массово уезжают те, кто всегда был недоволен властью в стране, но никак не выражал свою позицию до тех пор, пока его не трогали, также отметил Виталий Обедин.