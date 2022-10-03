Южно-Сахалинск, , 12:36 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поставил задачу перед всеми органами власти островного региона держать на контроле условия быта на полигонах, где находятся мобилизованные, сообщили в областном правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Мы продолжим создавать для призывников все необходимые условия. Обеспечивать комфорт в быту, качественное питание и обмундирование. Особо подчеркну, сейчас все власти должны работать на обороноспособность страны, обеспечивая защитникам Родины комфорт и надежный тыл», — сказал Лимаренко Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о помощи фронту, семьям участников спецоперации и шефстве над Дебальцево.