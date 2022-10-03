Кострома, , 12:45 — REGNUM В Костроме психологические проблемы беженцев с территории специальной военной операции хотят решить с помощью танцев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Открытка «Русская плясовая» из серии «Танцы народов СССР», 1957 год, художник П. Караченцов.

Местная общественная организация «Танцующие звезды» выиграла конкурс Фонда президентских грантов и получит 1,9 млн рублей на организацию занятий с переселенцами.

Всего на территорию области с начала СВО прибыло 584 человека, из них 106 детей. Авторы проекта полагают, что справиться со страхом, злобой, тревогой и депрессией из-за потери связи с родной местностью беженцам поможет «инструмент прогрессивной психологической помощи» — танцевальная терапия.

Организаторы отберут в проект 7% прибывших. С ними поработает психолог, после чего хореографы сформируют программу адаптации. Она будет включать в себя 2 занятия танцами в неделю, тренинги по «коммуникации, способам саморегуляции, активизации личностных ресурсов», творческие мастер-классы, турпоходы по области. Организовать терапию планируется в срок с 1 октября 2022 года по 31 марта 2024 года.

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