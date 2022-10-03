В Костроме беженцев из зоны СВО отправят на «танцетерапию»
Кострома, 3 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Костроме психологические проблемы беженцев с территории специальной военной операции хотят решить с помощью танцев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Местная общественная организация «Танцующие звезды» выиграла конкурс Фонда президентских грантов и получит 1,9 млн рублей на организацию занятий с переселенцами.
Всего на территорию области с начала СВО прибыло 584 человека, из них 106 детей. Авторы проекта полагают, что справиться со страхом, злобой, тревогой и депрессией из-за потери связи с родной местностью беженцам поможет «инструмент прогрессивной психологической помощи» — танцевальная терапия.
Организаторы отберут в проект 7% прибывших. С ними поработает психолог, после чего хореографы сформируют программу адаптации. Она будет включать в себя 2 занятия танцами в неделю, тренинги по «коммуникации, способам саморегуляции, активизации личностных ресурсов», творческие мастер-классы, турпоходы по области. Организовать терапию планируется в срок с 1 октября 2022 года по 31 марта 2024 года.