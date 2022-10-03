Москва, , 12:36 — REGNUM В РФ наблюдается монополизация рынков электроники, продуктов питания и общепита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как следствие происходит обеднение ассортимента. Положительное влияние от ухода [иностранного бизнеса] можно найти, пожалуй, только в торговле мебелью, в связи с уходом ИКЕА. Можно ожидать усиления конкуренции, и это означает более широкий выбор и меньше диктата, — сказал Чеглов. — На рынок могли бы выйти китайские, индийские, турецкие компании, но ретейл — слишком заметный бизнес. Поэтому активного выхода компаний из дружественных стран я бы сейчас не ожидал. Опасения санкций сбрасывать со счетов не стоит. Ожидать, что ФАС своими предписаниями удержит ситуацию, также не приходится».

При этом он подчеркнул, что крупнейшие ретейлеры имеют значительный административный ресурс.

«Мы уже видим попытки расширить допустимый по закону о торговле диапазон присутствия торговых сетей на рынке. В условиях практического отсутствия малого торгового бизнеса процессы укрупнения нуждаются в реальном регулировании. Пора уже дробить некоторые наши торговые сети по примеру недружественных США», — предположил Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уход из РФ ряда иностранных компаний и прекращение импорта отдельных товаров и услуг создает дополнительные возможности для российских предприятий.

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