Бухарест, 3 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт компании Wizz Air, который из-за технической неисправности в течение 24-х часов находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сучавы (северо-восток Румынии), вылетел в пункт назначения — лондонский аэропорт Лутон. Об этом 3 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, рейс Сучава — Лондон был отменен в минувшую субботу, 1 октября, за несколько минут до взлета лайнера из румынского аэропорта. При этом, согласно международным законам, пассажиры не имели права покидать борт самолёта. Соответствующая эвакуация была проведена лишь после того, как нескольким пассажирам в салоне стало плохо, и началась паника.

В итоге более 150 человек были размещены в гостиницах Сучавы, еще 85 граждан остались в здании местного аэропорта.

По факту инцидента проводится служебное расследование.