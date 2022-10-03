Луганск, 3 октября 2022, 12:33 — REGNUM ВСУ и другие киевские формирования пересекли административную границу Луганской Народной Республики. Об этом 3 октября сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Невзирая на потери, ВФУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепится в направлении населенного пункта Лисичанск», — написал Марочко в личном телеграм-канале.
Он добавил, что киевские войска пока имеют проблемы с логистикой и постоянно находятся под огневым воздействием артиллерии и ВКС.