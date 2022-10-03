Луганск, 3 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. ВСУ и другие киевские формирования пересекли административную границу Луганской Народной Республики. Об этом 3 октября сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Невзирая на потери, ВФУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться в направлении населенного пункта Лисичанск», — написал Марочко в личном телеграм-канале.

Он добавил, что киевские войска пока имеют проблемы с логистикой и постоянно находятся под огневым воздействием артиллерии и ВКС.