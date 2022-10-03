Берлин, 3 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года производственная активность в Германии сокращалась, как и в предшествующие два месяца, что было вызвано падением числа новых заказов, в то время как из-за подорожания энергоносителей росли тревожные ожидания по поводу перспектив бизнеса, как передает агентство Reuters.

City-de.info Промышленность Германии

Индекс менеджеров по закупкам (PMI), составляемый компанией S&P Global, в секторе обрабатывающей промышленности, на которую приходится около пятой части экономики Германии, упал до 47,8 — самого низкого значения с июня 2020 года, тогда как в августе он составил с 49,1. Показатели ниже отметки 50 указывают на сокращение активности.

Индекс новых заказов упал до 39,1 с 40,9, при этом неофициальные данные говорят о том, что рост цен и ухудшение экономических перспектив побуждают всё большее число клиентов откладывать или отменять заказы.

«Растущая стоимость энергоносителей, которая уже заставила некоторые предприятия сократить производство, стала тревожным сигналом, а ожидания производителей относительно будущего объема производства резко упали в сентябре после закрытия трубопровода «Северный поток-1», — заявил вице-директор по экономике S&P Global Market Intelligence Фил Смит. — Если спрос в ближайшие месяцы продолжит падать, как ожидают предприниматели, то более высокие затраты неизбежно будут всё тяжелее ложиться на бизнес, что приведет к снижению маржи».