Набережные Челны, Татария, , 12:35 — REGNUM В городе Набережные Челны на стройке погиб 21-летний рабочий. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»), передает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Стройка © ИА REGNUM

Трагедия произошла 1 октября. В результате падения с 18 этажа строящегося жилого дома погиб 21-летний рабочий. По версии следствия, мужчина накануне неофициально устроился разнорабочим и к работе на высоте не должен был допускаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле при проведении работ на строящемся объекте по улице Окольной в Казани рабочий принимал с подъемного крана короб с арматурой, но одна из строп отцепилась от груза, и он упал на мужчину.

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