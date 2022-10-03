Копенгаген, 3 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Дании для экономии с начала октября будет понижена температура до 19 градусов по Цельсию в администрациях населённых пунктов, школах, больницах и других общественных зданиях. Также правительство Дании рекомендовало снизить температуру частным компаниям в своих помещениях. Об этом сообщает датский TV 2.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Нормальная внутренняя и наиболее комфортная температура составляет около 20−22 градусов.

Исполняющая обязанности директора школы Педера Ликке в КопенгагенеЯсминка Ибрисимович сказала о том, что учителей в датских школах попросили чередовать учёбу с физическими занятиями, а также порекомендовали родителям надевать на детей дополнительную рубашку.

«Это может повлиять на обстановку в помещении, самочувствие учащихся, их концентрацию и способность к обучению», — сказала Ибрисимович.

Йорн Тофтум, профессор датского технического университета и исследователь внутренней среды, отметил, что хуже всего будет офисным работникам, которые ведут сидячий образ жизни.

Как сообщалоИА REGNUM, в Норвегии из-за роста цен на электроэнергию муниципалитет Эйдског в Иннландете будет отключать уличное освещение на ночь, чтобы сократить потребление электроэнергии.

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