Оренбург, , 12:31 — REGNUM Оренбуржец оспаривает приговор по делу об обмане участников долевого строительства на 11 млн рублей. Об этом сообщили 3 октября в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Материалы в апелляционном порядке поступили в суд. Рассмотрение дела назначено на 12 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году руководитель компании — застройщика незаконно привлёк деньги пяти граждан для участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Объект до сих пор не построен.

Суд первой инстанции вынес наказание в отношении фигуранта в виде лишения свободы на пять лет со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, оренбуржцу запретили заниматься профессиональной деятельностью в сфере строительства, связанной с привлечением денежных средств граждан, в течение двух с половиной лет.

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