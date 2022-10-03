Таллин, , 12:31 — REGNUM

Онлайн (сс) Mediamodifier

Ежегодно Эстония недополучает около 145 млн евро в виде налога с оборота от иностранных интернет-магазинов. Об этом сообщил Союз электронной торговли Эстонии.

Отмечается, что такие колоссальные потери возникают из-за лазеек в налоговом законодательстве страны, которые не обязывают Налогово-таможенный департамент проверять и сравнивать информацию о налоге с оборота, декларируемую зарубежными интернет-магазинами и доступную Банку Эстонии.

Присяжный адвокат Аллар Йыкс вместе со своим коллегой Кайдо Кюннапасом проанализировал обложение налогом с оборота иностранных интернет-магазинов: «В результате обнаружилась разница, которая подтверждает, что в государственный бюджет Эстонии не поступает приблизительно 145 млн евро».

За такую сумму можно сделать четырехполосным автошоссе Таллин-Тарту или увеличить фонд заработной платы учителей, отметил председатель финансовой комиссии парламента Эстонии Айвар Кокк.

Также отмечается, что благодаря налоговым послаблениям зарубежыне интернет-магазины находятся в выгодном положении по сравнению с эстонскими коллегами.

Зарегистрированные в Эстонии интернет-магазины должны платить налог с оборота с покупок, как правило, по ставке 20%. Однако многие зарубежные интернет-магазины этот налог не платят и таким образом получают конкурентное преимущество.

«Однако в законе установлено, что если оборот превышает 10 млн евро, то налог с оборота должен быть уплачен в стране, где предлагается услуга, но, к сожалению, этого не происходит», — отметил Кокк.

Эстонские юристы видят самое быстрое решение проблемы в изменении Закона о Банке Эстонии, которое необходимо для того, чтобы центробанку было разрешено обмениваться данными об электронных торговцах с Налогово-таможенным департаментом.