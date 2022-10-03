Рига, , 12:30 — REGNUM

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Регулятор цен Латвии утвердил новые тарифы на услуги по управлению водными ресурсами столичной муниципальной компании SIA Rigas Udens, с октября 2022 года они повысятся на 25%.

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv. Новый тариф на услуги водоснабжения составит 1,20 евро (не считая НДС в 21%) за кубический метр, а тариф на услуги канализации составит 1,21 евро (не считая НДС) за кубический метр.

По сравнению с прежним тарифом тариф на услуги водоснабжения в Риге увеличен на 18 евроцентов за кубический метр, а тариф на услуги канализации — на 30 евроцентов за кубический метр. Таким образом, стоимость кубометра для обеих услуг вместе — водоснабжения и канализации — увеличилась на 48 евроцентов за кубометр, не считая НДС.

Предложение о внеочередном росте тарифов фирма представила госорганам регулирования цен 24 августа 2022 года, аргументировав это стремительным ростом расходов.