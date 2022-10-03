Джакарта, 3 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Ущерб зданиям в результате землетрясения магнитудой 6,0 в Северном Тапанули на Суматре продолжает расти, сообщает CNN Indonesia.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Зафиксировано повреждение 1278 единиц жилья в девяти районах.

В результате землетрясения в Индонезии были повреждены 72 места отправления культа, 30 дорог, девять мостов, 22 образовательных учреждений, три медицинских учреждений, 24 правительственных учреждений, три офиса и 35 ирригационных каналов.

На месте развернули группу реагирования на стихийные бедствия, жертвам землетрясения оказали материально-техническую помощь.

В результате стихийного бедствия не только были повреждены здания и инфраструктура, но и погиб один человек и 24 человека получили ранения.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.